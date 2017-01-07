Başkan Altan’dan hastalara moral ziyareti

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, beraberinde Ak Parti ilçe Başkanı Veysi Güler ile Dörtyol Devlet Hastanesi’nde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Başkan Altan, hastanede görevlileri nezaretinde polikliniklerde yatan ve tedavi gören yaşlı hastaları, çocuklar ile yeni doğan bebekleri de ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hasta ve yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Başkan Altan, "Morale en fazla ihtiyaç duyan hastalarımızı ziyaret edip onlara acil şifalar diledik.Hastalarımıza ziyaretin sadece önemli günde değil her zaman yapılmasında da fayda var" dedi.