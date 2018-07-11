Başkan Nehir: "Gençler ufkumuzu açıyor"

Bir kafede gençler ile bir araya gelen Başkan Nehir, yerel hizmetler, talepler ve beklentiler ve gelecekte yapılması düşünülen projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Nehir, gençlerin fikirlerini, düşüncelerini, projelerini dinleyerek, bu konularla ilgili belediyenin yaptığı ve yapacağı çalışmaları anlattı. Samandağ halkının eğitim düzeyinin yüksek olduğunu belirten Başkan Nehir, "Üniversite öğrencilerimiz ile yılın belirli zamanlarında bir araya gelerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gençlik gelecektir. Bu anlamda eğitim düzeyi yüksek olan gençlerimizin görüşleri, bilgi, birikimleri bu konuda ufkumuzu açıyor. Onlarla birlikte geleceğe dair, ilçemizin, ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşması için istişarelerde bulunuyoruz. İstihdam, sosyal projeler, hayvan hakları, yeşil alanlar ve parklar, çevre sorunları, turizm, sosyal ve teknik belediyecilik, deniz kirliliği ve daha temiz bir deniz için yapılması gerekenler, yüzme kursları, genel anlamda eğitici, öğretici, mesleki kurslar, boğulmalar ve alınması gereken tedbirler, gençliğin beklentileri, projelerimizi, yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları konuşma imkanı bulduk. Çok verimli bir toplantı oldu. Bu buluşmaya katılan pırıl pırıl gençlerimize teşekkür ederim. Bu buluşmalarımızı tekrarlayarak ilçemizi daha iyi yerlere getirmek adına hep birlikte çalışacağız. Gençlerimizin Samandağımız ve geleceğimize dair, düşünceleri ilgi çok değerli ve umut vericidir” ifadelerine yer verdi.

"Gençler internete daha kolay erişecek"

Belediye tarafından ilçenin öngörülen noktalarına sağlanacak ücretsiz internet hizmetiyle gençlerin interneti daha etkin kullanıp, sosyal medyaya daha kolay erişebileceğini belirten Başkan Nehir, "Abdullah Cömert Parkı, Hz. Hızır Parkı ve öngörülen diğer noktalarda ücretsiz kablosuz internet (Wi-Fi) hizmeti sunmak için altyapı çalışmalarımız başlamış olup 1 ay içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Parklarda internet ücretsiz olup gençler sosyal medyaya daha kolay erişecek” dedi.

Başkan Mithat Nehir, gençlerin çeşitli konularda fikirlerini dinledikten sonra yaptıkları önerileri, projeleri hayata geçirmek adına adım atacaklarını belirtti.