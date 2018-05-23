Başkan Nehir, Muharrem İnce için bağışta bulundu

Belediye Başkanı Nehir, bağış yapmasını ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bağış hesabına küçük bir katkıda bulunduklarını ifade ederk, “Bu güzel günde Samandağ’ın değerli yurttaşlarını, gönüldaşlarımızı ve dostlarımızı Çankaya Köşkü yoluna taşlar döşemeye, Muharrem İnce’ye destek olmaya çağırıyorum. Bu Samandağ’a seferberlik çağrımızdır” dedi.

Nehir, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye seçim kampanyası için Halk Bankası ve Ziraat Bankası’ndaki hesaplardan bağış yapılarak katkıda bulunulacağını kaydetti.