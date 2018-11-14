Başkan Savaş Expo Dünya Kongresi'ne katıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 13-15 Kasım tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük akıllı kentler etkinliği olan “Smart City Expo Dünya Kongresi”ne (SCEWC) katıldı.

Fuara dünyaca tanınmış kurum, kuruluş ve şirketler katılarak teknoloji ürünlerini tanıttı.

"Sinir Sistemi, Yeni Nesil Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Akıllı Şehirlere Öncü" sloganıyla sunulan fuarda, dünyanın dört bir tarafından yürütülen akıllı kent çalışmaları, akıllı şehircilik uygulamalarının örnekleri ve son teknoloji ürünleri katılımcılar tarafından incelendi.

Teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin yakından takip edilmesinin önemine değinen Başkan Savaş, “Teknoloji hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Teknoloji insanlarımız için ne kadar önemli ise şehirler için de oldukça önemlidir. Bugün burada akıllı kent, yeni nesil bilgi ile iletişim ve teknolojileri hakkındaki çalışmaları inceledik. Teknolojiyi yakından takip ederken önemli olan teknolojiyi bilinçli ve faydalı işlerde kullanmaktır. Bizler de daha kaliteli hizmet verebilmek için teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz” dedi.