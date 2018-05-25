Başkan Savaş, Payaslı hemşehrileriyle iftar yaptı

Dr. Lütfü Savaş, sevgi, hoşgörü, rahmet ve bereketin bir arada olduğu Ramazan ayı münasebetiyle iftar sofralarını il genelinde buluşturmaya devam ediyor.

Maneviyatın yoğun olduğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği Ramazan ayında kurulan Kardeşlik Sofrası’nın yeni adresi Payas ilçesi oldu. 24 Mayıs Perşembe günü Başkan Savaş’ın da katılımıyla gerçekleştirilen Kardeşlik Sofrası’nda vatandaşlar dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Payaslılar, Başkan Savaş’a insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hizmetler üretmesi ve mübarek Ramazan ayında gerçekleştirdiği iftar yemeğinden dolayı teşekkür etti.