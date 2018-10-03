Başkan Seyfi Dingil: “HADO sorununun çözülmesinden yanayız”

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından projelendirilerek kiralanan deniz otobüsünün seferlere başlaması için İskenderun iskelesinin kullanımı veya başka çözümler için Ticaret ve Sanayi Odası'nda İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil tarafından düzenlenen Hatay Deniz Otobüsü (HADO) Projesi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

HADO seferlerinin başlaması için birçok alternatifin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, çözümden yana olduklarını belirtti. Hatay'daki birlik ve beraberlik ortamını koruyarak Hatay'ı hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Hepimizin amacı halka hizmet etmektir. Günlerdir HADO projesi ile ilgili konuşuluyor. Bilgi kirliliği de var. Gerek sosyal medyada gerek bazı basında ‘İskenderun'da HADO'yu Seyfi Dingil engelliyor' şeklinde gerçek dışı bazı yorumlar yapılıyor. Bu toplantıyı düzenlememizdeki amaç bu sorunu ortak akıl çerçevesinde çözmektir. Bu iskele İskenderun halkının malıdır. Burayı halkımız kullanıyor. Çeşitli etkinlikler yapılıyor. Burası İskenderun halkının denizle buluşma noktasıdır” dedi.

Sorunların ancak ortak akıl ile çözülebileceğini ifade eden Başkan Seyfi Dingil, “Biz iskelenin uç kısmını yani T kısmını geçici olarak HBB'ye yeni yer yeni iskele yapılıncaya kadar verelim. Bize örneğin ‘1 seneye kadar yeni iskeleyi yapacağız' deyin, sağlam bir proje ile gelin iskelenin bu kısmını verelim. Ama sonsuza kadar vermemiz mümkün değil. Olmaz ise vekillerimiz ile toplantı yapalım, birlikte çalışalım çünkü HADO' da bizim. Bugüne kadar hep üzerimize gelindi. Bu milletin parası. İlerleyen günlerde bir toplantı yapalım. Bu sorunu çözelim. Tüm bu sorunları çözmek için bu toplantıyı tertip ettik. Katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. İyi niyetle bu sorunu çözelim” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan HBB Genel Sekreteri Mehmet Maden ise toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek HADO projesi ile ilgili teknik ve genel bilgiler verdi. Maden toplantının sorunun çözülmesi anlamında önemli olduğunu ifade etti.

AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler de, HADO'nun bir savaş aracı olmadığını belirterek, "HADO AK Partili meclis üyeleri, HBB Başkanı ve çalışma arkadaşları arasındaki bir didişme konusu değil. Ben AK Parti Hatay İl Başkanı olarak şunu öneriyorum; LİMAK'ta tersane alanı var ve 1,5 yıl boş kalacak. Burada İskenderun sahili ve siluetini bozmayacak şekilde Milli Emlak'a HBB'nin bir başvurusu olsun. Bununla alakalı vekillerimizle birlikte Milli Emlak'a kadar çıkalım. O süre içerisinde LİMAK'taki tersane alanı kullanılabilir. Bugün HBB Meclisi HADO'nun kurulup kurulmamasına karar verdi. Kurulmasından sonra verilecek tüm kararlar, proje sorumluluğu HBB'ye aittir” dedi.

Daha sonra konuşma yapan katılımcılar ise toplantının son derece önemli olduğuna dikkat çekerek tarafların bir an önce bir araya gelip yaşanan soruna çözüm bulunulması konusunda görüş beyan ettiler.

Toplantı sonrasında, bölge milletvekillerinde katılımı ile sorunun çözümü için bir toplantı düzenlenmesine karar verildi.

Düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, HBB Genel Sekreteri Mehmet Maden, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, DTO Başkanvekili Atilla Demirkent, CHP İskenderun ilçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu, MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt, AK Parti yönetimi, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.