Başkan Seyfi Dingil: "Halkımızın taleplerini yerine getiriyoruz"

Hatay'ın ilçesinde İskenderun Belediyesi tarafından Karayılan Mahallesi'ne Taziye ve Kültür Evi'nin yanı sıra Çınarlı Mahallesindeki muhtarlık binası inşaat çalışmaları devam ediyor.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Karayılan'da yapımı devam eden taziye evi ve kültür evinin ardından, Çınarlı Mahallesindeki muhtarlık binasını inceledi.

Bir yandan mahallelerde ihtiyaç duyulan çok amaçlı sosyal tesis eksikliğini giderirken, diğer taraftan da muhtarlık binalarını modern binalarla yenilemeye çalıştıklarını belirten Başkan Seyfi Dingil, amaçlarının sosyal belediyecilik anlayışı ile her mahallesi yaşanılabilir daha güzel bir İskenderun oluşturmak olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar halkın isteklerine kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Başkan Seyfi Dingil, “Bu bölgedeki vatandaşlarımızdan yoğun bir şekilde taziye ve çok amaçlı sosyal tesis yapımı için talep aldık. Hemen harekete geçerek yapılan yer tespitinin ardından çalışmalara başladık. Taziye evi ve kültür evi projemizi kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Çınarlı Mahalle Muhtarlığı binasını, mahalle muhtarı Necati Bahriyeli ile birlikte inceleyen Başkan Seyfi Dingil, muhtarlara ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirterek, “Çınarlı'ya modern, kullanışlı ve vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde hizmet verebilecek modern muhtarlık binası yapıyoruz. Ayrım yapmadan her mahalleye eşit hizmeti götürme gayreti içindeyiz. Muhtarlık evleri ile muhtarlarımız daha rahat daha kaliteli hizmet vermekteler. Muhtarlarımıza çok büyük önem vermekteyiz, onlar bizim gözümüz, kulağımız. Sorunları, istekleri en iyi bilen onlardır. Muhtarlık evleri ile de muhtarlarımız daha rahat ve daha kaliteli hizmet vermekteler” dedi.