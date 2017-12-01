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01 Aralık 2017 16:48

Başkan Seyfi Dingil: “Hedefimiz daha temiz bir İskenderun”

İskenderun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Seyfi Dingil: “Hedefimiz daha temiz bir İskenderun”

01 Aralık 2017 16:48


İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, temizlik uygulamalarına devam ettiklerini belirtti. Başkan Seyfi Dingil, mahalle sakinleri ve muhtarlardan gelen talepleri değerlendirerek gereksinim duyulan bölgelerde genel temizlik çalışma takvimi oluşturduklarını söyledi.


Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Seyfi Dingil, “Temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimiz rutin temizlik işlerinin yanı sıra farklı noktalarda temizlik uygulamaları yapıyor. Muhtarlarımızın istekleri vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapılan uygulamalarda mahallelerde bulunan ağaçlar budaması, çevreye başıboş bırakılan atıklar temizlenmesi, yolların araçlarla temizlenmesi gibi buna benzer birçok hizmet yapılıyor” dedi.


Hedeflerinin daha temiz bir İskenderun olduğunu ifade eden Başkan Seyfi Dingil, “Temiz bir çevre konusunda her vatandaşımıza büyük görevler düşüyor. En iyi temizlik kirletmemektir. Çevre konusunda göreve geldiğimiz günden bugüne kadar çok hassas davranıyoruz. Belediyemizin sorumluluk sahası içerisinde 7/24 halkımıza hizmet veriyoruz. Bu uygulamalarımız rutin ve periyodik bir şekilde belli bir program dâhilinde devam edecek” diye konuştu.




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