Başkan Seyfi Dingil iftar sonrası vatandaşların sorunları dinliyor

Sahilde bulunan iskelede her gün bir hayırsever tarafından verilen iftar sofrasında vatandaşlar ile birlikte iftarını yapan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, iftar sonrası vatandaşlarla hem sohbet ettiklerini ve hem de sorun ve sıkıntılarını paylaşarak çözüm yolları aradıklarını söyledi.

Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlar ile birlikte yaşadıklarını belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Ramazan ayı boyunca her gün iftar çadırlarımızda halkımız ile birlikte iftar yapıyoruz. Burada vatandaşlarımız ile hem sohbet ediyoruz ve hem de varsa sıkıntılarını dinliyoruz. Hemşehrilerimizi dinleyerek belediyemizin imkanları ölçüsünde çözüm üretiyoruz. Yaptığımız görüşmelerde halkımızın hatrını sorup dertlerini paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız ve şehrimiz için durmadan çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkanla yüz yüze görüşerek sorunları dile getiren vatandaşlar ise sorunlara çözüm bulduğu için Belediye Başkanı Seyfi Dingil’e teşekkür etti.