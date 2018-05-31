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31 Mayıs 2018 21:14

Başkan Seyfi Dingil iftarda her gün bir mahallede

Hatay’ın ilçesi İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Ramazan ayında mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla birlikte iftarını açıyor.

Başkan Seyfi Dingil iftarda her gün bir mahallede

31 Mayıs 2018 21:14


Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Karayılan ve Azganlık’ta düzenlenen iftar programlarına katılarak vatandaşlarla bir araya gelerek iftar sofrasında buluştu.


Ezanın okunması ile birlikte orucunu açan Başkan Seyfi Dingil, vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Ramazan ayında her yıl geleneksel olarak düzenlendikleri iftar programlarına vatandaşların yoğun ilgi olduğunu belirten Başkan Seyfi Dingil, “Ramazan ayının bereketini beraber yaşamak için halkımızla birlikte aynı sofrada buluşuyoruz. Ramazan’ın güzelliğini, bereketini aynı sofrada hep beraber yaşıyoruz. Ramazan, dayanışmayı ve kaynaşmayı arttırırken, birlik ve beraberliğimizi de güçlendiriyor” diye konuştu.




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