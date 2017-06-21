Başkan Seyfi Dingil muhtarlara iftar verdi

Düzenlenen iftar programına TBMM İdare Amiri ve Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur, muhtarlar ve eşleri de katıldı.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, iftara katılmalarından dolayı muhtarlara teşekkür ederken, kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu söyledi.

AK Parti ilçe Başkanı Ayhan Bodur, Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte yaşadıklarını belirterek birlik ve beraberlik önemine değindi.

İftar yemeğinde bir konuşma yapan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ise “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem’den kurtulmak olan mübarek Ramazan ayının sonlarına gelindi. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Muhtarlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. Hepimizin tek bir amacı var oda bu aziz millete hizmet etmek İftar programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz” dedi.

TBMM İdare Amiri ve Hatay Milletvekili Orhan Karasayar da, İskenderun’a hizmet noktasında gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, İskenderun’u bütün alanlarda geliştirmek ve büyütmek için halka hizmet yolunda mahalle muhtarlarıyla omuz omuza mücadele ettiklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından iftar programı sohbet ortamında devam etti.