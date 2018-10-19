Başkan Seyfi Dingil muhtarları ağırladı

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Seyfi Dingil, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Her yıl 19 Ekim'de kutlanan 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla İskenderun'da görev yapan muhtarlar Atatürk Anıt Alanı'na çelenk sundu. İskenderun Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen törenin ardından Kaymakam Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Seyfi Dingil, kahvaltıda muhtarlarla istişarede bulundu.

Sahilde kısa bir yürüyüş ardından İskenderun Down Cafe'de gerçekleştirilen birlik ve beraberlik kahvaltısında muhtarların vatandaşlarla siyasiler arasında köprü görevi gördüğünü belirten Başkan Seyfi Dingil, görev yaptığı süreç boyunca tüm muhtarların desteğini gördüğünü belirterek, tüm muhtarlara teşekkür etti.

Bugüne kadar hep beraber, bütün mahallelerde büyük hizmetler yaptıklarını ifade eden Başkan Seyfi Dingil, “Muhtarlarımız bizim mesai arkadaşlarımız. Halkımızla aramızda her zaman köprü vazifesi görüyorlar. Muhtarlarımızla her zaman istişarelerde bulunuyoruz. İskenderun'da birlik ve beraberliğimiz herkese örnek oluyor. Gününüz kutlu olsun” dedi.

İskenderun Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Rıza Kekeç ise, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'e kendilerine her zaman destek olduğunu ifade ederek, günün anısına plaket takdim etti.

Muhtarların, bulunduğu mahallede veya köyde devletin tüm kurumlarını temsil ederek, halkla devlet kurumları arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirten İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, “Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte, hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Muhtarlarımıza hizmetlerinden ve gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, ilçemizde görev yapan tüm mahalle muhtarlarımızın 'Muhtarlar Günü'nü kutluyorum” dedi.

Programın sonunda Başkan Seyfi Dingil, muhtarlara günün anısına içerisinde kahve ve lokum bulunan hediye paketlerini verdi.

Muhtarlar günü nedeniyle düzenlenen programa İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül, muhtarlar ve eşleri katıldı.