Başkan Seyfi Dingil muhtarları dinliyor

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, mesai arkadaşları olarak gördükleri muhtarlara ziyaretler gerçekleştirerek, istişarede bulunduklarını söyledi.

Başkan Seyfi Dingil, Orhan Gazi Mahallesi Muhtarı Osman Güllü’yü ziyaret ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Muhtarların en önemli çalışma arkadaşları olduğunu belirten Başkan Seyfi Dingil, “Amacımız her mahallesi yaşanabilir ve daha güzel bir İskenderun oluşturmaktır. Belediye olarak halkımızın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demen çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz bu süreç içerisinde muhtarlarımızla hep işbirliği içerisinde bulunarak halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Çok şükür şimdiye kadar bu birlik ve beraberlik örnek bir şekilde devam etti. Belediyemizin imkanlarını bütün vatandaşlarımıza eşit şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu manada muhtarlarımız bizim mahallerdeki elimiz, kulağımız, kısacası en önemli çalışma arkadaşımızdır” şeklinde konuştu.