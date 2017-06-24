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24 Haziran 2017 16:18

Başkan Seyfi Dingil, şehit ve gazi aileleri ile bayramlaştı

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Ramazan Bayramı arifesinde ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Başkan Seyfi Dingil, şehit ve gazi aileleri ile bayramlaştı

24 Haziran 2017 16:18


İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Olgay, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İskenderun Deniz Üs Komutanı Dz.Kur.Alb. Aykar Tekin ile birlikte şehit aileleri ve gazi yakınlarını evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Ziyarette konuşan Başkan Seyfi Dingil, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olduğunu belirterek, “Vatanlarına uğruna canlarını hiçe sayan aziz ve kadim insanlarımız, en değerli varlıklarımızdırlar. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler, sağlıklı ve sıhhat dolu bir yaşam diliyorum. İlçe kaymakamımız ve ilçe protokolümüz ile birlikte, kentimizde ikamet eden gazilerimiz ve şehit ailelerimizi ziyaret ediyor, onların Ramazan Bayramlarını tebrik ediyoruz. Şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret etmek, dertlerini ve sorunlarını dinlemek bizlerin görevi olduğu kadar, yanlarında olmak bizleri de mutlu ediyor. Her zaman yanlarındayız” dedi.


Gazi ve şehit yakınları ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, ilçe protokolüne teşekkür ettiler.




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