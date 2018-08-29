Başkan Seyfi Dingil Türkiye şampiyonu Azra’yı kutladı

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, son yıllarda İskenderun’da birçok başarılı sporcunun yetiştiğini söyledi.

Ankara’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Azra Tuba Torun ve Karasopa Tekvando Spor Kulübü Antrenörü İsa Karasopa, Başkan Seyfi Dingil’i makamında ziyaret etti.

Spora ve sporcuya her zaman desteklerinin süreceğini belirten Başkan Seyfi Dingil, “Sporcumuzun bu başarısında büyük emeği olan antrenörümüzü ve teknik heyeti kutluyorum. İnşallah İskenderun’dan buna benzer farklı branşlarda daha başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Belediye olarak her zaman spor destek olduk, olmaya devam edeceğiz” dedi.

Karasopa Tekvando Spor Kulübü Antrenörü İsa Karasopa, “Turnuvaya çok sıkı bir şekilde hazırlandık. Sporcumuz Azra Tuba Torun 59 kiloda gururumuz oldu. Şimdiki hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Bu başarı İskenderun’un ve tüm Hatay’ındır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Seyfi Dingil, Türkiye şampiyonu Azra Tuba Torun’a hediye takdim etti.