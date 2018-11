Başkan Seyfi Dingil'den hastalara moral ziyareti

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşlara moral ziyaretinde bulundu.

Başkan Seyfi Dingil, hastane görevlileri nezaretinde polikliniklerde yatan ve tedavi gören hastalar ile hasta yakınlarını ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, hasta ve yakınlarıyla sohbet etti.

Yaşam içerisinde beklenmedik rahatsızlıkların insan hayatının içerisinde var olduğunu dile getiren Başkan Seyfi Dingil, “Morale en fazla ihtiyaç duyan hastalarımızı ziyaret edip onlara acil şifalar diledik. Hastalıklarla mücadelede en önemli unsur moral ve motivasyondur. Vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız. Ziyaretin sadece önemli günde değil her zaman yapılmasında da fayda var. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. İnsanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Hasta olan kardeşlerimize Allah'tan acil şifa, yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Hasta vatandaşlar ve aileleri ise ziyaretlerine gelen Belediye Başkanı Seyfi Dingil'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.