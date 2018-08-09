Başkan Seyfi Dingil’den kimsesiz çocuklara bayram hediyesi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri’nde kalan çocukları ziyaret etti. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Seyfi Dingil, çocuklara bayram öncesi çeşitli hediyeler armağan etti.

Çocukların yoğun sevgisi karşısında zaman zaman duygusal anlar yaşayan Başkan Seyfi Dingil, anne babasıyla büyümek gibi bir şansı olmayan, yarınların emanet edileceği kimsesiz ve bakıma ihtiyacı bulunan çocuklara devletin en iyi şekilde bakarak yetiştirdiğini söyledi.

Belediye olarak imkânlar ölçüsünde her zaman yetim ve öksüzlere destek olmaya devam edeceklerini ifade edin Başkan Seyfi Dingil, “Her zaman tüm çocuklarımızın yanındayız. Yetimlerle yan yana gelebilmek, onların başını okşayabilmek, onlara sevgi ve merhametle, şefkatle bakabilmek, bir ve beraber olabilmek çok önemli” dedi.

Bayramlar başta olmak üzere her zaman çeşitli hediyeler dağıttıklarını belirten Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Kurban Bayramı öncesi çocuklarımızla bir araya gelmek istedik. Bize emanet edilen yavrularımızı en iyi şekilde yetiştirip kollamak görevimiz. Bugün olduğu gibi çocuklarımızın yüzünde mutluluğu, sevinci ve tebessümü görmek benim için her şeye değer” diye konuştu.

Sevgi evleri yetkileri ve sevgi evinde kalan çocuklar da, Başkan Seyfi Dingil’e teşekkür etti.