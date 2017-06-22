Başkan Seyfi Dingil’den minik sporculara forma

İskenderun briç salonunda düzenlenen program ile yaz spor okullarına katılan minik sporcular ile bir araya gelen Başkan Seyfi Dingil, “Yaz spor okulları kapsamında yer alan kurslarımız etap etap açılıyor. Kurslara katılan sporcularımıza yeni forma ve spor malzemelerini vererek başarı dileklerimizi ilettik. Yaz spor okullarına katılan öğrencilere şort, forma hediye ediyoruz. Yaz okullarının çalışmaları titiz bir şekilde sürüyor” dedi.

Yaz Spor Okullarına katılan çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durarak zamanını en iyi şekilde değerlendirdiğini belirten Seyfi Dingil, “Çocuklarımızın tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini istiyoruz. Yaz okullarında branş sayımızı da artırdık. Kız ve erkek çocuklarımız, futbol, basketbol, voleybol ve tekvando dallarında tecrübeli hocalar eşliğinde eğitim alıyor. Hedefimiz çocuklarımızın sportif yeteneklerini geliştirmektir” diye konuştu.