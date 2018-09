Başkan Seyfi Dingil'den öğrencilere kırtasiye desteği

Belediye Başkanı Seyfi Dingil belediye olarak 5 bin 100 ilkokul birinci sınıf öğrencisine kırtasiye malzemesi dağıtacaklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu ile birlikte dağıtım için pilot okul seçilen İskenderun Deniz Nakliyeciler Derneği İlköğretim Okulu'nda sınıfları dolaşan Başkan Seyfi Dingil, okulun ilk haftasında birinci sınıf öğrencilerin okul sevincine ortak olarak, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Eğitime her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Seyfi Dingil, “Yeni eğitim - öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Bugün birinci sınıf öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapmak için geldik. Her sene geleneksel olarak bunu devam ettiriyoruz. Bu sene de milli eğitimden aldığımız rakamlara göre 5 bin 100 öğrencimiz birinci sınıfa başlamıştır. Bizlerde bu öğrencilerimize hazırlamış olduğumuz kırtasiye paketlerimizin dağıtımını ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Kemal Köseoğlu ve Deniz Nakliyecileri Derneği İlköğretim Okulu Müdürümüz Bekir Durur ile birlikte yapıyoruz. Bu gençler bizim geleceğimiz, iyi bir eğitim vermemiz gerekiyor. Türkiye artık eski Türkiye değil artık her şey günün şartlarına uygun bir şekilde modern ve çağdaş bir eğitim ortamında gerçekleşiyor. Ben inanıyorum ki gençlerimiz ile Türkiye'yi çok daha güzel günler bekliyor. Eğitim için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu konuda çok hassas davranıyor ve belediyemizin gücü nispetinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. İmkanlar ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Belediyecilik sadece asfalt ve kaldırımdan ibaret değil, kentin eğitimi, kültürü, ekonomisi ve katma değeri de bizim görevimiz” dedi.

İskenderun ilçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu ise, Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in eğitime her zaman destek verdiğini belirterek, “Her sene olduğu gibi bu yılda eğitim öğretimin ilk gününe başlayan öğrencilerimize kırtasiye yardımı yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Okul yönetiminden okula ilişkin bilgiler de alan Başkan Seyfi Dingil, istek ve önerileri de dinledi.

Yönetim, öğretmen ve öğrencilerle gerçekleşen sohbetin ardından, sınıfları da gezen Başkan Seyfi Dingil, öğrencilere hazırladıkları kırtasiye malzemeleri teslim etti.