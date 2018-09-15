Başkan Seyfi Dingil'den otogar esnafına ziyaret

Hatay'ın ilçesi İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, otogar esnafına hayırlı işler, vatandaşlara ise hayırlı yolculuklar diledi.

Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erol Akın ve otogar esnafını ziyaret ederek, hem sohbet etti ve hem de varsa sıkıntılarını dinledi.

Otogarda yolculuk eden vatandaşlara da hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Seyfi Dingil, “Belediye olarak her zaman esnaflarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sizlerin görüş ve önerileri bizler için çok önemli. Taşımacılık yapan esnaflarımızın sorunlarının çözümü noktasında elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Sorunlar ancak ortak akıl ile çözülür” dedi.

İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erol Akın ve otogar esnafı ise ziyaretlerinden dolayı İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'e teşekkür ederek, “Sağ olsun başkanımız zaman zaman bizleri ziyaret ediyor. Esnaflar olarak bizlerin sorunlarının çözümü için ilçe belediyesi olarak her zaman yanımızda olduklarını belirttiler. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştular.