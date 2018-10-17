Başkan Seyfi Dingil'den umre yolcularına hediye

Hatay'ın İskenderun ilçesinden umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden vatandaşlara İskenderun Belediyesi tarafından, özel olarak hazırlatılan ve yolculuk boyunca ihtiyacı olan malzemelerin bulunduğu hediye çantaları dağıtıldı.

Umreye giden vatandaşlara belediye personelleri tarafından Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in selamlarını ve iyi yolculuklar dileklerini iletilerek hediye çantaları dağıtıldı. Umre yolcuları, edilen dualar ve okunan ilahilerin ardından Çay Mahallesi Camii önünden akrabaları ve yakınları tarafından dualar ve gözyaşları içerisinde uğurlandılar. Kutsal topraklara vatandaşlara hediyeler hazırladıklarını belirten Başkanı Seyfi Dingil, “Kutsal yolculuğunu yapmak üzere yola çıkan tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah bu görev herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu, hayırlısıyla gidip, gelmelerini temenni ediyorum. Kutsal topraklara gitmek, orada dua etmek kadar manevi bir güzellik yoktur. Bu manada tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.