Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 13:48

Başkan Sözlü’den siyasilere mutabakat dili mesajı

Başkan Sözlü’den siyasilere mutabakat dili mesajı

23 Aralık 2016 13:48

Çukurova Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye’deki teröre karşı beraberlik vurgusu yaparak, ülkeyi yöneten siyasilerin mutabakat dili geliştirmesi gerektiğini söyledi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün başkanlığını yaptığı Çukurova Belediyeler Birliği’nin (ÇBB) düzenlediği ‘Mevzuat Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı’ Hatay’da yapıldı.
Başkan Sözlü’nün yanı sıra Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile bürokratların katıldığı toplantı Antakya’da bir otelde gerçekleştirildi.
Çukurova Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin başkan ve meclis üyelerine yönelik yapılan eğitim seminerinde konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, bu sürecin halk ve siyasiler olarak birlik, beraberlik içerisinde atlatılabileceğini anlattı.
El-Bab’ta şehit düşen askerlerin üzüntüsünü yaşadıklarını ve Türkiye için PKK neyse DEAŞ’in de aynı olduğunu dile getiren Başkan Sözlü, “Ülkemizde kargaşa çıkartmaya çalışan terör örgütlerinin meydana getirdiği sorun ancak bizim birlik ve beraber oluşumuzla çözülür. Gerek ülke içerisinde gerekse parlamentoda ülkeyi idare eden siyasilerin bir mutabakat dili geliştirmeleri gerek. Şu an Türkiye’nin değerlerinin iç siyasete yönelmek değil, siyasi partilerin birbirlerini anlamak, ülkenin temel değerlerini anlamak bölünmez bütünlüğünü anlamaktır” dedi.
Eğitimler kapsamında Çukurova Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin başkan ve meclis üyelerine Yönetim Danışmanı Nihat Yılmaz tarafından ’Belediyeler Arası İşbirliği’ konusunda bilgi verildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
5
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    5°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç