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28 Aralık 2016 13:49

Başkan Yavuz’dan Telafer göçmenlerine destek

Başkan Yavuz’dan Telafer göçmenlerine destek

28 Aralık 2016 13:49

Hatay’ın Kırıkhan ilçe Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, IŞİD’in Telafer Bölgesi’ndeki Türkmenlere baskı yapması sonucu ölüm korkusuyla ülkelerini terk ederek ilçeye sığınan göçmenleri ziyaret etti.
Bugün Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve Ak Parti Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Ayhan Şıkça HAYAD Derneği’ne gelerek Telafer’den gelen Türkmenleri karşıladı. Çocukların titrediklerini gören başkanlar, çocukların banyosundan, kıyafetlerinin değişmesine kadar ilgilendi.
Gördüğü manzara karşısında duygulanan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, “Suriye ve Irak’taki iç savaşlar nedeniyle gördükleri zulümler ve katliamlar üzerine yurtlarını terk ederek aç, susuz ve perişan bir halde ülkemize sığınan binlerce savunmasız ve masum sivil halka kucak açarak onlara ilçemizin ve müslümanlığın gerekliliği olan yardımseverlik ve Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göstermeye devam ediyoruz. Rabbim tüm müslümanlara ve mazlumlara yardım etsin inşallah” dedi.



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