Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler, Suriye’nin İdlib kentine rejim tarafından başlatılan bombardıman ve saldırılardan dolayı Türkiye’ye erken dönüşe geçti. Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü sınır kapısından giriş yapan Suriyeliler, İdlib’e Rusya ve Rejim Tarafından düzenlenen bombardımanlardan dolayı Türkiye’ye erken dönüş yaptıklarını ifade etti. İdlib’e bombalar düştüğü belirten Abdullah Aziz, ”Bizler bombaların ortasından geliyoruz. İdlib şuan ateş altında ondan dolayı Türkiye’ye giriş yaptık ”dedi.

Fatıma Abdullah ise, "Sabah, akşam bombalar patlıyor. İdlib’de 5 yıldır kızımı göremiyordum. O yüzden bayramda gittim. Ancak Suriye’den dönmeye mecbur kaldım" dedi.