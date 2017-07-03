Bayramlaşmaya giden Suriyeliler dönüyor

Ramazan Bayramını ülkesinde yakınları ile geçirmek için başta Hatay olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Suriyelilerin bugün başlayan dönüşleri 30 Eylül gününe kadar devam edecek.

Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelen ailelerin Türkiye’ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve yabancı tanıtma kartıyla sağlandı.

Yoğunluğun yaşanmadığı Cilvegözü Sınır Kapısı’na ulaşan Muhammed Ragıp, İdlib’teki annesi, kardeşleri ve diğer yakınları ile bayramlaştığını ve yeniden Türkiye’ye döndüğünü söyledi. Ragıp, “Ailemle gittim. 10 gün kaldım İdlib’te tüm yakınlarımı gördüm. Doyasıya bayramlaşıp hasret giderdik. Gidiş ve gelişte herhangi bir sıkıntı yaşamadık” dedi.

Türkiye’de öğrenci olduğunu söyleyen Abdullah Şaban ise 20 gün kaldığı İdlib’te annesi, babası ve amcalarını gördüğünü, bayramlaşmanın ardından da yeniden geldiğini ifade etti.

Suriye sınır kapısı Bab Al Hava’dan sonra geldikleri Cilvegözü Sınır Kapısı’nda da giriş işlemleri tamamlanan Suriyeliler otobüslerle Türkiye’ye getirildi.

Ramazan Bayramı süresince Cilvegözü’nden 120 bin 732 Suriyeli çıkış yapmıştı.