Belen Kaymakamı Aydın'a kuyumcu esnafından veda yemeği

Hatay'ın Belen ilçesinden Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na atanan Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın'a kuyumcu esnafı tarafından veda yemeği verildi.

Yaklaşık 6 yıldır Belen Kaymakamı olarak görev yapan Abdulaziz Aydın onuruna İskenderun Kuyumcular Odası esnafı tarafından verilen veda yemeğine İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, ilçe Jandarma Komutanı Ferit Gül, İskenderun Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Uğur Fırat ve kuyumcu odası esnafları katıldı.

İskenderun Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Uğur Fırat, Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın'ın iyi günde, kötü günde her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Kaymakamımız Ankara'ya gidiyor, Allah yolunu açık etsin. Devlet adamı olmak kolay değil, herkes devlet adamı olamaz. Bir devlet adamı gibi kendisini uğurlayacağız. Rabbim yolunu açık etsin. İnşallah daha güzel yerlerde görürüz sizi. Buraya gelen kaymakamlarımız hepsi birbirinden değer, Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na atanan Aydın'a yeni görevinde başarılar dileyen İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, “Yaklaşık 5 yıldır beraber çalışıyoruz. Yöneticilik kabiliyeti çok yüksek, işinin sahibi, mevzuatı okur, adaletli davranır bunlar önemli özellikler. Bunları herkes yapabilir ama birde temsil kabiliyeti var. Allah onu herkese vermiyor. O anlamda çok sevdiğimiz, saydığımız bir meslek arkadaşımız, kardeşimiz. Allah yolunu açık etsin. Gönlümüzden geçen, Belen'den vali olarak gitmesiydi. Bugün olmaz yarın olur. Bu işler kısmet meselesi. İnşallah daha iyi yerlerde de görev alır. Memleketimize ülkemize hizmet eder” dedi.

İskenderun Kuyumcular ve Saatçiler Odası başkanı ve üyelerine düzenledikleri veda yemeğinden dolayı teşekkür eden Abdulaziz Aydın ise, “Veda konuşmaları benim için yapılması zor konuşmalardır. Görev yaptığım süre içerisinde bundan önce Bingöl'de, 6 yıldır da Belen'de halkımızla çok sıcak iyi ilişkilerimiz oldu. Hakikaten bir Belen, bir İskenderun, bir Hatay evladı olarak o ilçede neler yapmam gerekiyor ise, meselelere bakış açımı da bu minval de belirleyerek hareket ediyorum. Meseleye bakış açısı böyle olunca oradan ayrılmak, veda etmek hakikaten güç hali alıyor. Ancak bir şeye seviniyorum. Uzun bekarlık bir döneminin ardından nihayetini İskenderun'da sağlamış oldum. İskenderun'un damadı oldum. Hanımefendi ile burada tanıştık, burada evlendim. Bundan 6 yıl önce başlamıştım Belen Kaymakamlığı görevime, çok güzel bir coğrafya, çok güzel insanların yaşadığı bir coğrafya da görev yaptım. Meslek yaşamımın en güzel yıllarını burada yaşadım, sizlerle geçirdim. Çok içten, samimi, hayata hep gülümseyerek saygıyla bakan insanlar ile beraber çalıştım. Bundan dolayı çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İskenderun Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Uğur Fırat kuyumcu esnafı adına Kaymakam Abdulaziz Aydın'a gecenin anısına plaket takdiminde bulundu ve hatıra fotoğrafı çekildi.