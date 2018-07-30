Belen’de göçmen kuşların geçiş güzergahına ’Kuş Gözlem Merkezi’

Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, projeler ve çalışmaları hakkında bilgiler vererek, devam eden tesislerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Göçmen kuşların göç yolunda olan Hatay’ın Belen ilçesindeki 600 dönümlük alana yapılan Avrupa’nın ilk Kuş Gözlem Temalı Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulunan Başkan Vurucu, Hatay’da ekoturizm açısından da bir çekim merkezinin oluşturulmasını hedeflediklerini anlattı.

Kuş Gözlem Temalı Tabiat Parkı’nı ‘Kültür, Din ve Doğa’ turizmi üçgeninde gelişimi hedefleyen Hatay için Arkeoloji Müzesi’nden sonra önemli bir yatırım olarak gördüklerini belirten Başkan Vurucu, "20 bilim adamının katkısıyla hazırlanan tabiat parkında, Kuş Gözlem ve Doğa Eğitim Merkezi, Göçmen Kuşlar İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, karavan ve çadırlı kamp alanları, yürüyüş parkurları bulunacak. Hatay Havaalanı’nın da uçuş güvenliği açısından çok önemli bir sistem olan kuş gözlem radarlarından ve bu haliyle bölgede önemli bir aktivite merkezi olacak" diyerek inşaat çalışmalarında sona yaklaştıklarını ve çok kısa zaman içerisinde de burayı hizmete açacaklarını belirtti.

Doğru planlama ve doğru projelerle Belen’in geleceğine yön vermek için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Başkan Vurucu, Belen Belediyesi’nin yollardan parklara, tesislerden kent meydanlarına, eğitimden kültüre, seyir teraslarından birçok çalışmaya kadar ilçede fark oluşturan projelere imza attıklarını söyledi.

Söz verdikleri gibi asfaltlama çalışmalarının Sarımazı, İssume, Halilbey, Fatih, Derebahçe ve Soğukoluk gibi birçok mahallede tamamlandığını ve ‘Belen’de asfaltsız yol kalmayacak’ diyerek gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Vurucu, “Eski Antakya yolu üzerinde Şehitler Abidesi’nin üst kısmında bulunan alan, belediyemiz ve Belen Kaymakamlığı’nın hazırladığı ortak proje kapsamında Doğaka’dan destek alınarak ‘Seyir Terası’na çevrildi. Seyir terasının yapıldığı arazi belediyemiz tarafından kamulaştırıldı. Belen Şehitler Abidesi için 2018 yılı itibariyle Varlık Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı’nca onaylı proje uygulanarak restorasyon çalışmalarına başlandı. Söz verdiğimiz gibi ‘Şehitler Abide Parkı Sosyal Tesis’imizi de Ümraniye Belediyesi’nin katkılarıyla ilçemize kazandırdık. Bunun yanı sıra Belen’imize yeni eğitim alanları ile 4 adet üst geçit kazandırdık. Soğukoluk Aile Çay Bahçesi’ni halkımızın beğenisine sunduk. Sosyal ve kültürel projelerle halkımızın refah seviyesini yükseltmeye çalıştık. Personelimize yönelik yaptığımız eğitim ve personel seminerleri ile kurum içi eğitim çalışmalarına özen gösterdik. ‘Hoş geldin bebek’, ‘Anne adaylarına konferans’, ‘Evde Yaşlı Bakımı’ ve yaptığımız halı sahalarla tüm yaş gruplarına hitap edecek projeler hayata geçirdik. Yaşam kompleksi, kapalı pazar yerleri, B tipi mesire alanları, halka hizmet merkezi kazandırmanın yayında TOKİ’yle birlikte vatandaşlarımıza konforlu bir yaşam alanı sunmanın heyecanını yaşadık. Araç filomuza, 2014 yılından itibaren üç adet büyük çöp arabası, bir kamyon, bir arasöz, bir iş makinesi, bir makam aracı, bir yol süpürme aracı ile römorklu traktörü dahil ettik. ‘Çocuk Meclisi’ kurduk. Tüm bu çalışmaları göreve geldiğimiz günden bu yana, el ele vererek hep birlikte yaptık. Bizim bütün çabamız Belen halkı içindir” dedi.