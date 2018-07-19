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19 Temmuz 2018 14:48

Beyaz eşya deposunda yangın

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir beyaz eşya deposunda çıkan yangın vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çabası sonucu söndürüldü.

Beyaz eşya deposunda yangın

19 Temmuz 2018 14:48


Alınan bilgiye göre, Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde 2 katlı binanın zemin katındaki beyaz eşya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar bir yandan itfaiye ekiplerine haber verdi diğer yandan da yangını söndürmek için hortumla müdahale etti.


Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Elektrik kontağından veya sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında birçok beyaz eşya zarar gördü. Yangın çıktığı esnada depoda kimsenin olmamasından dolayı olayın geç fark edildiği belirtildi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.




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