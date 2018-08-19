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19 Ağustos 2018 12:58

Bıçaklar kurbanlar için bilendi

Kurban Bayramı’na kısa süre kala, bıçak tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor.

Bıçaklar kurbanlar için bilendi

19 Ağustos 2018 12:58


Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bulunan Tarihi Uzun Çarşı’da bıçak tezgahlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, bayram öncesi bıçaklarını biletiyor.


Çeşit çeşit bıçaklarında tezgahlarda yer aldığı çarşıda bıçakçı esnafı Mehmet İcil, “Fiyatlarımız eski gibi, fazlada istemiyoruz. Geçen sene neyse bu sene de öyle” diye konuştu.


Vatandaşın talebinin iyi kesim bıçağı olduğunu belirten İcil, “İyi kesim bıçağı istiyorlar. Temiz bıçak istiyorlar. Çok şükür hepsi de bizde var” dedi.


Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını dileyen tarihi çarşının bıçakçı esnafından Necati Mazmanoğlu, “Kurban Bayramı için bıçak, ızgara ile her türlü kesim aletlerinin bileme ve satışını yapıyoruz” şeklinde konuştu.


Uzun Çarşı’da bıçak tezgahlarının yanı sıra birçok alanda yoğunluk yaşanıyor. Bayram alışverişi için Uzun Çarşı’ya akın eden vatandaşlar bayram hazırlıklarına devam ediyor.




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