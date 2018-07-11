Bitkisel atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber, yaptığı açıklamada, bitkisel atık yağ kullanan üreticiler, sağlık kuruluşları ve okullardan atık yağları toplama ve geri dönüşüme kazandırma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Son olarak, Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir işletmede birikmiş olan 100 kiloluk atı yağı teslim aldıklarını belirten Berber, "Ayrıca, hizmete yeni açılan işletme sahipleriyle de atık yağların toplanması için sözleşme imzalıyor ve işletme çalışanlarına atık yağ konusunda bilgilendirmede bulunuyoruz. Duyarlılık gösterip bu projeye destek olan kurum ve işletmelerimize teşekkür ederiz" dedi.