BM’den Suriye’ye 24 tırlık gıda ve kömür yardımı

Birleşmiş Milletler’e (BM) ait 24 yardım tırı Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçiş yaptı.

Suriye’nin Halep kentinden İdlib kasabasına tahliye edilen binlerce sivil için içinde gıda malzemeleri ve kömür gibi insani yardım malzemelerinin bulunduğu BM’ye ait 24 tır Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçti.

İçerisinde gıda malzemeleri ve kömür bulunan BM’ye ait tırlar Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-El Hava arasındaki tampon bölgede yüklerini boşalttıktan sonra tekrar Türkiye’ye dönüş yapacak.