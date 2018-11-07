Bu biber değil limon

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde limon ağacı, biber görünümlü meyve verdi.

Kuzuculu Mahallesi'nde bahçe içerisinde yıllardır meyve veren limon ağacında oluşan biber şeklindeki meyveler görenlerin ilgisini çekiyor.

Aile bireylerine ait evlerinin bahçesinde bulunan limon ağacının dalları arasında ilk kez bibere benzeyen limon meyvesi gördüğünü ve şaşırdığını belirten Akif Mert, yıllardır meyve veren bu limon ağacında ilk defa bibere benzeyen ama biber olmayan limon görünce ilgimi çekti. Mert, "İlk defa böyle bir limon gördük, çok şaşırdık" dedi.

Aynı ağaçta bulunan limon ile bibere benzeyen limonu dalından kopararak tadan Akif Mert, biber şeklindeki limon meyvesinin kabuk kısmının daha kalın meyve kısmının ise yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Bahçede bulunan limon ağacının dalları arasındaki biber şeklindeki meyvelerin görüntüleri de sosyal medyada ilgi gördü.