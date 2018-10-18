Burdur'da mezarlıkta intihar eden üniversite öğrencisi Başak Arslan, Hatay'da toprağa verildi

Burdur’da intihar eden 18 yaşındaki üniversite öğrencisi B.
Burdur'da intihar eden 18 yaşındaki üniversite öğrencisi B.A, memleketi Hatay'da toprağa verildi.
Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Bankacılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi B.A, Bala Mezarlığı'nda kendini asarak intihar etti. 18 yaşındaki B.A'nın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedilen Başak Arslan'ı sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı. B.A, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.