Burnaz Plajı turizme kazandırılıyor

Hatay'ın Erzin ilçesinde Burnaz Plajı'nın turizme kazandırılması için başlatılan proje hayata geçiriliyor.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) 2018 Yılı Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Programı kapsamında hazırlanan ve kabul gören, Erzin'in kültürel ve doğal kimliğinin en önemli parçalarından birini oluşturan 1 kilometre eni ve 6 kilometre uzunluğu ile dünyanın sayılı üçüncü kumluk plajlarından olan Erzin Burnaz Plajı'nın hayata geçmesi için Erzin Kaymakamlığı ve Erzin Belediyesi kolları sıvadı.

Sıcak yaz günlerinde bölge insanına hitap edecek olan Erzin Burnaz Plajı için son düzlüğe gelindi. Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız protokol imzalamak için bir araya geldi.

Bölge halkının aileleriyle birlikte keyifle vakit geçirebilecekleri, günübirlik tesislerin, modern lavabo ve duşakabinlerin, yemek ve dinlenme alanlarının, yürüyüş yollarının, güvenli otoparkın yapılacağı, Erzin Kaymakamlığı ve Erzin Belediyesi'nin ortak projesiyle önümüzdeki dönemde Burnaz Plajı'nın turizme kazandırılacağı belirtildi.