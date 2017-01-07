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07 Ocak 2017 10:36

Büyükşehir zabıtası tablet uygulamasına geçti

Büyükşehir zabıtası tablet uygulamasına geçti

07 Ocak 2017 10:36

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kentin düzenini sağlamak, vatandaş ile belediye arasındaki bilgi akışını hızlandırmak için tablet uygulaması başlattı.
Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın ortak katkılarıyla hayata geçirilen uygulamada 15 ilçede sahada görev alan zabıta ekiplerine tabletlerin nasıl kullanılacağı konusunda eğitimler verildikten sonra saha ekiplerine 40 adet tablet dağıtımı gerçekleştirildi.
Zabıta Dairesi Başkanı Edip Kadıoğlu, "Saha da çalışan ekiplerimiz belediyemiz tarafından oluşturulan yazılım sayesinde yaptıkları denetimler sırasında meydana gelen her türlü sorunu olayı tutanağı verilen tabletlerle yazılı, fotoğraf ve video olarak başkanlığımıza iletebilecek. İletilen bilgiler ortak veri havuzuna gelecek ve ekiplerin daha etkin görev almasını sağlayacak. Amacımız teknolojiyle eğitimi harmanlayarak zabıta ekiplerimizi tam donanımlı hale getirip vatandaşlarımıza en hızlı hizmeti en doğru şekilde ulaştırmak" dedi.



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