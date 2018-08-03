Çakmak gazı öldürdü

Merkez ilçe Antakya’da yaşayan ve kalp rahatsızlığı olan Kemal D., arkadaş ortamında çektiği çakmak gazının rahatsızlığını tetiklemesi sonucu hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Kemal D. kurtarılamadı.

Kemal D. Antakya Mezarlık Kompleksi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hatay Madde Bağımlılığı İle Mücadele Derneği Başkanı Ahmet Saldıran, yaşanan vakanın ilk olmadığını ve çakmak gazı kullanımının gençler arasında giderek artış gösterdiğini vurguladı.

Çakmak gazı kullanımının gençlerin oturdukları ortamlarda kendilerini ispatlama çabası olduğunu ifade eden Saldıran, “Maalesef küçük ve önemsiz gördüğümüz konudan dolayı bir gencimizi kaybettik. Çakmak gazı kullanımı bilindiği üzere gençlerimiz arasında kendini ispatlama, sosyal ekonomik sebeplerinde dolayı son zamanlarda yaygınlaştı. Aslında bununla ilgili yasal tedbirler var. 18 yaş altına çakmak ve çakmak gazı satışı kanunen yasak. Satan iş yerleri bu konuda kanunen ve vicdanen sorumluluk taşıyorlar. Çakmak gazı kullanımı sonrasında gençlerimizde ani bayılma ve kusma şeklinde tepkiler yaşanabiliyor. Bunun da sebebi beyine ve akciğerlere oksijen gitmemesi veya kalpte hasarlara sebep olması, kalpte ritm bozukluğuna sebep olmasıdır. Bu konuda ailelerimize de büyük görevlere düşüyor. Gençlerimizle daha çok ilgilenmemiz, nitelikli birlikte zaman geçirmemiz gerekiyor. Gençlerin herhangi madde veya çakmak gazı kullanımı ile ilgili şüphe duyduğumuz anda suçlayıcı, yargılayıcı bir şekilde müdahale değil de gençlerimiz ile birlikte zaman geçirmemiz, onları dinlememiz, anlamaya çalışmamız, empati kurmamız gerekiyor. Gençlerimizden de beklentilerimiz sağlıklı bir yaşam için daha çok sporla ilgilenmeleri, mutlaka bir spor dalında uzmanlaşmaya çalışmaları, bir müzik aleti çalmayı öğrenmeleri ve bir sosyal faaliyette yer almalarıdır” dedi.