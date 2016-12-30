Çanakkale Savaşı’nın maneviyatı Kırıkhan’a taşındı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen, “Çanakkale 1915, 101’inci Yıl Savaş Malzemeleri Müzesi” adlı sergi Kırıkhan ilçesindeki Öğretmen Evi’nde ziyaretçilerle buluştu.

Çanakkale Savaşı’nın maneviyatını derinden hissettirmek ve gelecek nesillere milli bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen sergiyi öğrenciler ve veliler ziyaret etti.

Kırıkhan Öğretmen Evi’nde sergilenmek üzere kısa süreliğine getirtilen, Çanakkale Savaşı’nda kullanılan gerçek silah, top mermisi ve kıyafet gibi çeşitli savaş malzemelerinin bulunduğu sergi, öğrenciler tarafından ilgiyle gezildi.

Müze görevlilerinden ve öğretmenlerinden malzemeler hakkında bilgiler de alan minikler, kitaplardan öğrendikleri milli tarihlerinin gerçek tanıklarına yakın olmanın gururunu yaşadı.