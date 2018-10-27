Canan Karatay, Altınözü zeytinini öve öve bitiremedi

Hatay'da 2'ncisi düzenlenen Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivaline katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Canan Karatay, Altınözü zeytini ve zeytinyağını öve öve bitiremedi.

Festivalde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Canan Karatay, Altınözü zeytininin çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Karatay, "Altınözü zeytinine ve Altınözü'nün zeytinyağına bir katkıda bulunabiliyorsam çok mutlu oluyorum. Çünkü zeytin çok önemli. Zeytin ve zeytinyağı çok önemli, Altınözü bunun üstünde de çok önemli. Zeytin biliyorsunuz 3 kutsal kitapta da adı geçer. Hazreti Muhammed de zeytinle orucunu bozardı” dedi.

“Altınözü zeytinine yatırım yapılması lazım”

Altınözü'nde yaşayan herkesin zeytin fidesi ekip, büyütmesi gerektiğini söyleyen Canan Karatay, halhalı ve savrani zeytin türlerine yatırım yapılması gerektiği ifade etti. Karatay, “Altınözü'nün zeytini çok önemli. Geleneksel olan eski zeytinler, halhalı, savrani gen kaynağı Altınözü'nün. Bunlara müthiş yatırımın yapılması lazım. Hepinizin burada boş durmayıp, fidelerden ekip, büyütüp, yetiştirip çoluğunuza çocuğunuza bırakmanız lazım” açıklamalarında bulundu.

“Altınözü'nde 5 milyon zeytin ağacı bulunmaktadır”

Türkiye'de zeytin üretiminde 7'nci sırada olan Hatay'ın en fazla zeytin üretilen ilçesinin Altınözü olduğunu ifade eden Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Altınözü halkının 7'den 70'e zeytinle yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi. Kaymakam Uygur, “Altınözü, Türkiye zeytin liginde 7'nci sırada olan Hatay ilimizin şampiyon ilçesi. Dünyada malumunuz olduğu üzere İspanya en fazla zeytin üreten ülke, Türkiye dünyada 5'inci sırada, Hatay ilimiz Türkiye'de 7'nci sırada. Bizim ilçemizde 5 milyon zeytin ağacı varlığımız var. Yaklaşık 60 bin ton kadar tane zeytin, 15 bin ton kadar da zeytinyağı üretimimiz söz konusu. Türkiye'nin sayılı yağ ihracat firmaları Altınözülü. Özellikle ekilebilir arazilerimizin yüzde 50'si zeytinlik alanlardan oluşmakta. Altınözü'nde 7'den 70'e herkes zeytinle beraber büyüyor. Doğan çocuklarımıza burada zeytin ağacı dikiliyor, evlenen kızlarımıza burada zeytin bahçesi hediye ediliyor” dedi.