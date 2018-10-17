Canbolat: "E-ticaret dünyaya açılan bir pencere"

Hatay'da, Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkârlar Genel Müdürlüğü ve PTT A.Ş. işbirliği ile hayata geçirilen PTT Esnaf Kart Hataylı esnafa tanıtıldı.

Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğü ve PTT A.Ş'nin işbirliği ile hayata geçirilen esnaf kart ile esnaf, e-ticaret eğitimi, sosyal medya ve tanıtım, ücretsiz kargo kutusu, yurt dışı satış imkanından yararlanabilecek. Esnaf ve sanatkarların teknoloji kullanımında bilinçlendirilmesi hedeflenirken, ülkemizin de ihracat hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor

Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ünal Ömer Güçlü esnafın müşterilerine online kanallara ulaşabilmesinin önemine dikkat çekerek, “Teknoloji kullanımıyla birlikte mal ve hizmetleri üretenler ile müşterilerin beklentileri de değişiyor. Müşterilere online kanallarla her an ulaşabilmek oldukça önemlidir. E-ticaret modeli sadece ülkemizin değil, sınırları aşarak uluslararası bir ticareti de günlük hayatımıza etkin kılmaya başladı. E-ticaret hızla gelişen bir ticaret şekli olurken, toplamda perakende ki ticarette ki payı da günden güne artıyor. Esnaf ve sanatkarlarımızın artan bu ticaretten pay almalarını istiyoruz. Hedefimiz esnaflarımızın rekabet gücünü ve gelişimlerini arttırarak sürdürmek ve e-ticaretten katkı ve paylarını almalarını sağlamak. Esnaflarımızı e-ticaret ve e-ihracata yönlendirebilmek için, devlet mekanizmaları ile güçlendirilmeleri gerekir diye düşündük. Bunun için esnaflarımızın teknoloji kullanımında bilinçlendirilmesi ve ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlaması amacı ile PTT ile işbirliği projesini hayata geçirdik” dedi.

PTT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat ise e-ticaretin dünyaya açılan bir pencere olduğunu belirterek “Yaptığımız bu çalışma ile esnafımızın gerek yurt içi ticarette daha hareketli olması, gerekse e-ticaret kanalı ile dünyaya açılan bir pencere olması bakımından büyük imkanları içerisinde barındıran bir projedir. Ticaret bakanlığı ile PTT gibi saygın bir kurumun bir araya gelmesi ve ülkemizin e-ticaret konusunda önemli bir pencere olacağından bu platform büyük bir değerdir. Artık geleceğin ticaretinde e-ticaret vardır. Hükümetimizin politikası ile birebir uygun olan bu proje esnafımızın desteklenmesine matuf olarak anlamı yüksek bir projedir” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından ePttAVM.com Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Merve İpek esnaf ve sanatkarlara sunum yaparak e-ticaretin faydalarını anlattı.