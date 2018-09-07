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07 Eylül 2018 11:59

Canlı yayın yapıp intihar etti

Hatay’da, 25 yaşındaki genç kız 12 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti.

Canlı yayın yapıp intihar etti

07 Eylül 2018 11:59


Defne ilçesinde bir markette çalışan Çiğdem Sarıgül (25) iddiaya göre, iş yerinden geç çıkınca babası ile tartıştı. Tartışma üzerine babası, kızına tokat attı. Buna sinirlenen genç kız oturdukları 12 katlı binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Çiğdem Sarıgül olay yerinde hayatını kaybetti.



“Yaşamak ya da ölmek ne fark eder ki?”


Çiğdem Sarıgül’ün intihar etmeden önce sosyal medya hesabından “Yaşamak ya da ölmek ne fark eder ki? Birinde acı çekiyorsun, birinde boş yatıyorsun. Ben de yatmak istiyorum” cümlesini paylaşarak canlı yayın yaptığı ve ardından canlı yayını durdurarak, kendini boşluğa bıraktığı öğrenildi.


İntihar eden Çiğdem Sarıgül’ün cenazesi yapılan işlemlerin ardından Antakya Mezarlık Kompleksinden kaldırılarak, Defne ilçesi Bostancık Mahalle Mezarlığına defnedildi.




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