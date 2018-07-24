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24 Temmuz 2018 12:53

Çaparali: "Hatay’da kuraklık nedeniyle su seviyeleri düştü"

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(HATSU) Genel Müdürü Mehmet Çaparali, son yıllarda ciddi düzeyde kuraklık yaşadıklarını ve içme suyu temini için açılan sondaj kuyularının 200 metre derinliği bulduğunu söyledi.

Çaparali:

24 Temmuz 2018 12:53


Çaparali, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter ve Reyhanlı’nın bazı mahalle muhtarları ile bir araya geldi. HATSU Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen ve mahallelerin içme suyu problemlerinin ele alındığı toplantıda konuşan Çaparali, Reyhanlı’da içme suyu ihtiyacını karşılamak için kaynak suyunun olmadığını dolayısıyla taban suyundan su ihtiyacının karşılandığına dikkat çekerek, son yıllarda ciddi düzeyde kuraklık yaşadıklarını ve içme suyu temini için açılan sondaj kuyularının 200 metre derinliği bulduğunu bildirdi.


Aktif olan sondaj kuyularında da yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüşlerin yaşandığını belirten Çaparali, su seviyesini yükseltme adına sondaj çalışmaları yapıldığını ve mahalle muhtarlarının önerilerini de baz alarak seferber olduklarını söyledi. Reyhanlı’daki şebekelerin eski olmasından dolayı içme suyunun kayıp-kaçak oranının yüzde 60’larda olduğunun altını çizen Çaparali, içme suyu hattını yenilemek için projelerinin hazır olduğunu ve şartların oluşmasıyla birlikte çalışmalara başlanacağını bildirdi.


Reyhanlı’nın şebekesinin yapıldığı zamanlardan sonra normal resmi nüfusuna göre 3 kat daha fazla nüfus artışı olduğunu ve doğal olarak içme suyu ile altyapı ihtiyacının da arttığına vurgu yapan Çaparali, bunların üstesinden gelmek için halkın sesi olan muhtarlar ile HATSU’yu çözüm odaklı toplantılarda buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.


Mehmet Çaparali ayrıca, güçlü su iletiminin önemli problemlerinden biri olan kaçak su kullanımının önüne geçmek için HATSU’nun yürüttüğü mücadelede muhtarlardan destek istedi.




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