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12 Temmuz 2018 16:11

Çelik: "Ülkemizin geleceği için durmadan çalışacağız"

AK Parti’nin Hatay’daki ilk kadın milletvekili olan Sabahat Özgürsoy Çelik, ülkenin geleceği için daha fazla çalışacaklarını ifade etti.

Çelik:

12 Temmuz 2018 16:11


Çelik yaptığı açıklamada, geleceğine ipotek konmasına izin vermeyen milletin, 24 Haziran seçimlerinde güçlü ve büyük Türkiye için istikrarı ve güveni seçtiğini ifade etti.


Bu seçimin kazananın bu ülkede yaşayanlar olduğunu söyleyen Çelik, “Bugünden sonra yapmamız gereken, suni tartışmaları bir kenara itip, hiç vakit kaybetmeden, daha büyük bir sorumlulukla, güzel ülkemizin geleceği için çalışmaktır. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hep birlikte yürüyeceğiz. Güçlü ve Büyük Türkiye’nin inşası yolunda millet olarak hep beraber en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için daha fazla çalışacağız. Milli iradenin tecellisi için sandığa adeta koşarak giden ve yüksek bir katılım sağlayan tüm Hataylı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yine bu seçimde fedakarca çalışan teşkilat üyelerimize il ve ilçe ana kademe, merkez ilçe, kadın kolları, gençlik kolları başkan ve yönetimlerine, il genel ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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