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30 Temmuz 2018 12:33

Cezaevi personelinden kan bağışı

Hatay T Tipi Kapalı Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu personelleri Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Cezaevi personelinden kan bağışı

30 Temmuz 2018 12:33


Kızılay İskenderun Kan Merkezi işbirliği ile gerçekleşen kan bağışı etkinliğine Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Hatay T Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Akgüç, infaz koruma memurları, Kampüs Ceza İnfaz Kurumu Bölük Komutanlığında görevli komutan ve askerlerin destek ve katılımı ile 75 ünite kan bağışı yapıldı.


Geleneksel olarak sürdürülen kan bağışının periyodik aralıklarla devam etmesinin hedeflendiği belirtilirken, Kızılay İskenderun Kan Merkezi Bağışçı Kazanım Uzmanı Hilal Ayas cezaevi personellerine verdiği brifingde kan bağışının ne olduğu, önemi, yılda kaç kez kan bağışı yapılabileceği, hangi hastalıklara sahip kişilerin kan bağışında bulunamayacağı, kan bağış işleminin nasıl yapıldığını anlattı. Daha sonra Hilal Ayas brifing sonunda soru-cevap bölümünde sorulan sorulara cevap verdi.




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