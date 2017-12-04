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04 Aralık 2017 15:34

CHP Antakya İlçe Kongresi yapıldı

CHP Antakya İlçe Başkanlığına Hasan Ramiz Parlar yeniden seçildi.

CHP Antakya İlçe Kongresi yapıldı

04 Aralık 2017 15:34


HATMEK Konferans Salonunda gerçekleşen ilçe kongreye CHP Genele Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, eski bakanlardan Fuat Çay ve Nihat Matkap, Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya, CHP Hatay milletvekilleri Mevlüt Dudu, Serkan Topal, Hilmi Yarayıcı, Birol Ertem, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Ramazan Alparslan, MHP Antakya İlçe Başkanı Adnan Aktaş, CHP ilçe başkanları ve davetliler katıldı.


Kongrede divan başkanlığına CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak; yardımcılığa Halil İbrahim Özgün, Katip üyeliklerine ise Süleyman Doğru ve Şerif Vural seçildi.


iki liste ile gidilen seçimde Hasan Ramiz Parlar 222 oy alarak yeniden CHP Antakya İlçe Başkanlığına seçildi. Diğer aday Kenan Kantarcı ise 163 oy aldı.




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