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03 Temmuz 2018 15:42

CHP Hatay milletvekilleri mazbatalarını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Hatay milletvekili olarak seçilen Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, Serkan Topal ve İsmet Tokdemir mazbatalarını aldı.

CHP Hatay milletvekilleri mazbatalarını aldı

03 Temmuz 2018 15:42


Adliye Sarayı konferans salonunda düzenlenen mazbata takdim töreninde Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, Serkan Topal ve İsmet Tokdemir mazbatalarını Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Hatay Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Turan Oral, İl Seçim Kurulu Hakimleri Sevcan Koku, Mehtap Karslı ve Cangül Sazak tarafından takdim edildi.


CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur mazbata takdim töreni sonrasında yaptığı açıklamada tüm Hatay halkına ve partililerine teşekkür ederek, Hatay’a hizmet edebilmek için Mecliste var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.


CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ise Hatay’ın çağdaş bir şehir olabilmesi için çabalayacaklarını belirterek, “Bundan sonra ülkemiz için, Hatay için Mecliste elimizden gelen tüm gayreti göstererek çalışacağız. Ülkemiz yaşanabilir bir ülke ve Hatay’ımızın çağdaş bir şehir olabilmesi için çabalayacağız. Seçilen diğer Milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte hedefimiz bu” dedi.




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