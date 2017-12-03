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03 Aralık 2017 09:16

CHP Samandağ İlçe Başkanlığına Turgay Abacı seçildi

CHP Samandağ İlçe Başkanlığına avukat Turgay Abacı seçildi.

CHP Samandağ İlçe Başkanlığına Turgay Abacı seçildi

03 Aralık 2017 09:16


Samandağ Belediyesi Yeni Çarşı’da gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan İbrahim Aydoğan ve Turgay Abacı aday oldu. 198 oy alan Turgay Abacı CHP Samandağ İlçe Başkanlığına seçildi. İbrahim Aydoğan ise 191 oy aldı.


Turgay Abacı başkanlığındaki CHP Samandağ İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:


"Yonca Aksoy, Bedia Bolat, Murat Bolat, Gürsel Can, Yılmaz Doğan, Önder Doğru, Nebil Eryılmaz, Kerim Karaca, Şirin Kimyon Esra Malta, Salim Sağaltıcı, Hikmet Suadiye, Meltem Şahinoğulları, Ali Usta, Hasan Yılmaz ve Özcan Yılmaz."




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