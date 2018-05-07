CHP’li başkandan Karamollaoğlu’na imza desteği

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Necmettin Çalışkan’ın ricası üzerine Başkan Savaş, Hatay Adliyesi’nde imza kampanyasına katıldı.

İmza sonrasında adliye önünde açıklama yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş, atılan imzanın sadece Temel Karamollaoğlu’nun şahsına olmadığını, siyasi partilere ve tüm aday olan tüm devlet büyüklerinin adına yapıldığını ifade ederek, “Gelecekte çocuklarımız için, torunlarımız için çok mutlu bir huzurlu bir ülke bırakmak istiyoruz. Bunun da en önemli adımları demokrasiden geçiyor. Demokratik ve hukuk sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesinden geçiyor. Bu nedenle biz milletimizin başını seçeceğimiz ve milletimizin temsilcilerini seçeceğimiz bu yarışta bütün siyasi partilerimizin ve bütün cumhurbaşkanı adaylarımızın eşit bir şekilde yarışa başlamasında, adil bir şekilde o yarışın sürmesinde ve sonuç itibariyle hak edenin de kazanmasından yanayız” dedi.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Necmettin Çalışkan ise, Lütfü Savaş’ın demokrasiye, insan haklarına, hukuka, insanların hukuk önündeki eşitliğine sahip çıktığını kaydetti.

Çalışkan, başkanın bu tavrının gönüllerde taht kurduğunu vurgulayarak, “Başkanımız buradaki bu duruşuyla şehrin ortak belediye başkanı olduğunu gösterdi. Başkalarının olduğu gibi sadece kendisini seçen insanların değil tüm halkın, tüm seçmenlerin ve hepsinden önemlisi hukukun yanında olduğunu gösterdi. Bizim temennimiz bu hukuksuz yarışın bu haksız rekabet ortamının bir an önce sonuçlanması tabi ki ülkede devlet imkanlarıyla devletin uçaklarıyla helikopterleriyle makam araçlarıyla billboardlarıyla, televizyon ekranlarıyla tüm birimleriyle seçim kampanyası yürüten bizim gibi mütevazi şartlarda seçim kampanyası yürüten partilerin yarışı gerçekleşiyor. Temenni deriz ki, halkımız bu haksız rekabete eline geçen fırsatla en iyi cevabı verecek ve hukuk halkın iradesi en iyi şekilde tecelli edecek” diye konuştu.