Çiğdem öğretmeni adı masal odasında yaşayacak

İkinci çocuğuna hamileyken yakalandığı amansız hastalık nedeniyle önce karnındaki bebeğini sonrasında ise hayatını kaybeden ana okulu öğretmeni Çiğdem Gülen Işık’ın ismi okulda yaptırılan masal odasına verildi. Çiğdem öğretmenin ölmeden önce bir öğretmen arkadaşı ile birlikte bu projeyi hayata geçirmek için okul yönetimine başvurduğu ancak bu projeyi hayata geçiremeden hayatını kaybettiği belirtildi.

Okul müdürü Hüseyin Gündüz, "Çiğdem öğretmenimiz bu projeyi çok istiyordu ama olmadı, hüzünlüyüz ancak o çocukların mutlu olmasını isterdi şimdi yapılan masal odası ile her gün çocuklarımız o odada dinlediği masallarda Çiğdem öğretmeni yaşayacaklar, bizlerde Çiğdem öğretmenimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuğrul ise yaptığı konuşmada, "Çiğdem öğretmen aramızdan ayrılsa da bu okulda ve çocukların gönlünde yaşamaya devam edecektir. Çiğdem öğretmenimiz çok sevilen biriydi cenazesi de çok kalabalıktı bugünde onu seven kalabalık burada. Bir gün hepimiz öleceğiz önemli olan geride bıraktığımız eserlerdir. Öğretmenlik o kadar kutsal bir meslek ki bu dünyadan göçüp gitse bile projeleri ile aramızda olmasa bile projesi ile çocuklara ışık olmaya devam ediyor onu asla unutmayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çiğdem Işık Masal Evi okul müdürü Hüseyin Gündüz ilçe milli eğitim müdürü Mehmet Tuğrul ve Çiğdem öğretmenin ailesi tarafından kurdelesi kesilerek açıldı.