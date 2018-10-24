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Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda, Suriye’ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar yoğunluğa neden oldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar yoğunluğa neden oldu.


Türkiye'nin farklı illerinden gelen yardım malzemesi yüklü tırlar Reyhanlı ilçesine ulaştı. Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen tırlar, yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Günlük ortalama 300 tırın çıkış yaptığı gümrük kapısından geçişler kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

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