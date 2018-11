Çocuk Hakları etkinliği

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından ‘Dünya Çocuk Hakları' gününe yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Doktor ve hemşirelerinin gerçekleştirdiği organizasyonda tedavileri devam eden yerli halk ve savaş mağduru çocuklarla ailelerine çocuk hakları sunumu yapıldı. Daha sonra çocuklar tarafından şiirler ve şarkılar söylendi. Etkinliğin sonunda çocuklar aileleriyle beraber pasta keserek ‘Dünya Çocuk Hakları' gününü kutladılar.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, “Maalesef ki çocukların ekonomik, psikolojik, bazen de cinsel açıdan mağduriyetleri dünya genelinde yaşanmaktadır. Oysaki çocuklar yalnız ebeveynlerinin değil tüm toplumun gözbebeği ve geleceğin gerçek sahipleridir. Dünyada süregelen savaş ve beraberinde gelen acımasız yoksulluğun merkezinde tüm masumluklarıyla kalan savunmasız çocuklar, yaşadıkları durumu anlayamadıkları gibi bazen yaşamlarını bazen de ailelerini kaybetmektedirler. Çocuk hakları, bütün çocukların dünyaya geldikleri ilk andan itibaren barınma, yaşama, sağlık, eğitim, ekonomik, fiziksel, ruhsal, cinsel sömürülere karşı sahip oldukları korunma hakları olup evrensel kavramdır. Dünyanın neresinde olursa olsun sağlıklı büyümek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gerekli hizmetlerin sağlanması şeklindeki ‘sağlık ve yaşama hakkı', her çocuğun eğitimi için gerekli şartların sağlanması şeklindeki ‘eğitim hakkı' ile nüfusa kayıt olma, bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı doğumundan itibaren her çocuğun sahip olduğu başlıca çocuk haklarıdır. Açlık, susuzluk, istismar, hastalık, sakatlık, ölüm gibi tanımlamaların masumiyetin simgesi çocuklarla artık yan yana anılmamasını ümit ederek çocukların her türlü yaralarında başta engelleyici devamında merhem olma farkındalığına dikkat çekmek istedik. Çocuğun korunması ve gelişiminin sağlanması görevi tam bilinciyle Mustafa Kemal Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Türk Pediatri Kurumu Derneği olarak tüm çocuklarımızın ve haklarının yanında olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.